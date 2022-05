Im "H3" am Hauptplatz Mattersburg: Notariat Prets lud zur Büroeröffnung

Lesezeit: 2 Min Richard Vogler

D as Notariat Prets ist schon seit einiger Zeit am Hauptplatz im ehemaligen MEZ beheimatet. Die OSG baut das MEZ gerade zum "H3" um und die Notariatskanzlei übersiedelte in den vorderen Part. Am Freitag wurde zur Eröffnungsfeier geladen.