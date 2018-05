Zu Beginn des kommenden Monats wird es einen neuen Pächter für das Mattersburger Badrestaurant geben: Auf Alfred Bandat folgt Zsolt Polgardy. „Dies hat gesundheitliche Gründe.

Die Mehrfachbelastung ist einfach zu groß“, begründet Bandat, den Abschied vom Badrestaurant. Bandat betreibt neben dem angesprochenen Lokal noch das Hotel-Restaurant Florianihof und zeichnet sich für die Gastronomie beim SV Mattersburg – dem VIP-Club, den Kantinenbetrieb und dem SVM-Cafe – verantwortlich.

Freude auch bei Bürgermeisterin Salamon

Das Badrestaurant wurde einst von Sinisa Nikolic betrieben, ehe Ende 2008 der Pachtvertrag vonseiten der Stadtgemeinde nicht verlängert wurde. Das Lokal wurde danach um rund 200.000 Euro umgebaut. Von 2009 bis 2014 führte Monika Harrer die Gastronomieeinrichtung unter dem Namen „Monis Salettl“, Nachfolger Helmut Karners eröffnete dort sein „Lukullus“ und mit Jahresbeginn 2016 übernahm Alfred Bandat.

Im Juni wird es mit Zsolt Polgardy also einen neuen Pächter geben. Der 37-Jährige Soproner absolvierte in Neusiedl am See die Hotelfachschule und war danach einige Jahre im Bezirk Eisenstadt in der Gastronomie tätig. Seit 2004 ist er beim Mattersburger Florianihof tätig, ehe ihm Alfred Bandat vor knapp sechs Jahren die Agenden des Küchenchefs anvertraute.

„Natürlich freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung“, so Polgardy, der aktuell keine großen Änderungen geplant hat. „Ich habe nun einmal vor, den Betrieb wie gewohnt weiterlaufen zu lassen.“

Abgesegnet werden muss der neue Pächter noch im Stadtrat, der Ende Mai tagt, dies ist jedoch nur mehr ein Formalakt. „Ich freue mich natürlich, dass wir einen neuen Pächter gefunden haben“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon.