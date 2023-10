Frau bedroht? Angeklagter freigesprochen

Wegen mehrerer Vorfälle 2022 und 2023 war die 40-jährige Frau im August zur Polizei gegangen.

Das Verhältnis zu ihrem Ex-Freund war kompliziert: 2021 habe man Schluss gemacht, dann aber doch wieder die Beziehung aufgenommen.

„Anfang Dezember 2022 zog er wieder bei uns ein“, erzählte die Frau. „Er weinte und sagte, dass ich ihm Unrecht getan habe.“

Das habe sie sich einreden lassen. Erst nach Weihnachten 2022 sei sie draufgekommen, dass der Mann offenbar bereits eine Beziehung zu einer anderen Frau aufgenommen hatte.

Eindeutige Nachrichten am Handy

„Ich schaute auf sein Handy und fand eindeutige Nachrichten“, sagte die 40-Jährige. Damit habe sie den Mann konfrontiert, worauf er ihr das Handy gewaltsam aus der Hand gerissen und dabei einen Finger verdreht habe.

Bereits im Juni 2022 soll er ihr gedroht haben, er werde ihr mit der Faust die Zähne einschlagen.

„Hatten Sie Angst?“, fragte Richterin Sabine Stagl-Pateisky. „Ja, ich möchte meine Zähne behalten“, sagte die Frau.

Die beiden gemeinsamen Kinder seien, so die Frau, Zeugen des Streits im Juni 2022 geworden. Die Tochter habe geweint, der kleine Sohn sei „schockstarr“ dagesessen.

Mit Umbringen bedroht?

Ein weiterer Vorfall soll sich im Jänner 2023 ereignet haben. Es könne sein, so die Frau, dass sie bei einem Zusammentreffen die neue Freundin ihres Ex-Lebensgefährten als „Hure“ bezeichnet habe. „Er schrie, er bringt mich um“, so die Frau. Auch soll der Mann gedroht haben, er werde sie „den Berg hinunterstürzen“.

Sie sei zu diesem Zeitpunkt am Steuer ihres Autos gesessen, ihr Ex-Freund habe sie in Richtung Fenster geschubst.

Als sie dann tanken musste und wieder zurück zum Auto kam, habe ihre kleine Tochter geschrien, sie sei von ihrem Vater geschlagen worden.

Zur Anzeige im August sei es gekommen, nachdem der Mann bei ihr uneingeladen aufgetaucht sei, so die Frau.

Frau ist in psychotherapeutischer Behandlung

„Ich bin in psychotherapeutischer Behandlung, damit ich das Trauma auflöse“, sagte sie.

Der Angeklagte warf seiner Ex-Lebensgefährtin vor zu lügen. „Ich bin nicht schuldig!“, schnaubte er. Die angeklagten Drohungen habe er nicht geäußert, er sei auch niemals handgreiflich gegenüber der Mutter seiner Kinder oder gegenüber seiner Tochter geworden.

„Ich schlage die Kinder nicht!“, wehrte sich der Angeklagte gegen die Vorwürfe. „Wenn ich in Wahrheit so schlimm bin, warum wollte sie mich zurück?“, stellte er in den Raum.

Richterin: „Es steht Aussage gegen Aussage“

Richterin Sabine Stagl-Pateisky sprach den Mann im Zweifel frei. „Es steht Aussage gegen Aussage“, begründete sie den Freispruch. Ein Schuldspruch könne nur verhängt werden, wenn sie, so die Richterin, überzeugt sei, dass sich die Vorfälle wie angeklagt ereignet hatten.

„Die Aussage der Zeugin war nicht ganz schlüssig“, sagte die Richterin. Deshalb sei ein Freispruch im Zweifel erfolgt.

Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.