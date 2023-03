Mattersburg: Ungewollte Beleuchtung beim Kindergarten

Werbung

Bei der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung sprach ÖVP-Gemeinderat Peter Wagentristl ein Problem mit der Beleuchtung des Kindergartens in der Hochstraße an: „Es haben mich bereits zweimal Anrainer kontaktiert. Es kommt immer wieder vor, dass in der Nacht der Kindergarten hell erleuchtet ist. Dies ist ungemein störend für die Bewohner dort. Ist es nicht möglich, ob man dies reduzieren könnte?“

Bei der Diskussion wurde auch erwähnt, dass Vereine den Kindergarten auch benützen, dies ist jedoch nicht die Ursache des Problems. „Es gibt Probleme mit der Zeitschaltuhr, dann ist der Kindergarten auch in der Nacht beleuchtet, was ja eigentlich nicht sein sollte. Wenn wir hören, dass das so ist, schicken wir jemanden hin, der das behebt. Wir werden noch einmal mit dem Bauhof sprechen“, so SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager.

