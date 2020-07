Die Veranstaltung dient dazu, den Personen, die über 100.000 Euro bei der Commerzialbank Mattersburg erlegt haben und nicht in die gesetzliche Einlagensicherung fallen, die juristischen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 29. Juli 2020 um 19 Uhr in der Bauermühle in Mattersburg statt.

Aufgrund der aktuellen Corona Situation wird um Anmeldung unter office@btp.at oder telefonisch unter 01 5225700 gebeten. Bei mehr als 50 angemeldeten Personen wird ein zweiter Termin um 20.30 Uhr stattfinden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Themen: