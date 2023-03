Erste Hilfe für Mensch und Maschine

Bevor die Motorradsaison beginnt, laden die Biker vom Motorradstammtisch „Die Gänse“ am 11. März, zu einem Informationsabend in die „Genussquelle“ nach Bad Sauerbrunn. Zwei Themen werden an diesem Abend behandelt: Wie leiste ich nach einem Motorradunfall, Erste Hilfe und wie kann ich mir helfen, wenn mein Motorrad eine Panne hat. Zum einen wird der erfahrene Ersthelfer und First Responder Klaus Leitgeb von seinen täglichen Einsätzen berichten. Zum anderen haben auch die Gänse in den letzten zwanzig Jahren einiges an Pannen erlebt, doch es immer wieder geschafft ihre Fahrzeuge wieder zum Laufen zu bringen. Die Liste der Probleme geht hier vom einfachen Reifenschaden in Kroatien, bis hin zu abgerissenen Rahmenteilen in Kroatien oder einem kompletten Motorschaden in Rumänien. Mit handwerklichem Geschick und einigen Tricks konnten immer Schäden behoben und die Reise fortgesetzt werden. Der praktische Teil kommt an diesem Abend auch nicht zu kurz. So wird das richtige Abnehmen eines Motorradhelms, nach einem Sturz, genauso geübt, wie das Anlegen eines Druckverbands. Weiters wird gezeigt, wie man einen defekten Reifen flickt, welche Werkzeuge auf einer Tour nie fehlen sollten und vieles mehr.

Beginn der Veranstaltung ist 18:00. Der Eintritt ist frei.

Info: www.diegaense.com

