Schimmel in Mattersburger Schülerheim

Sehr verärgert wandte sich kürzlich eine Frau aus dem Neusiedler Bezirk an die BVZ, sie prangerte die Infrastruktur im Internat der Mattersburger Berufsschule in der Bahnstraße an.

„Mein Sohn ist dort untergebracht und man muss einfach sagen, dass das Internat in desolatem Zustand ist. In den Bädern sind die Lüftungsanlagen zentimeterdick verdreckt und verschimmelt und auch Rigips-Platten sind zum Teil feucht und verschimmelt. Der Verputz fällt runter von den Decken, es sind Pissoirs, bei denen das Wasser ‚läuft’ und WC-Brillen, die nicht montiert sind. Ich habe bei der Berufsschule angerufen, es hat sich aber nichts in dieser Richtung getan. Es geht hier auch um die Gesundheit der Schüler“, erzählte die Frau.

Die Arbeiten für ein neues Schülerheim beim ehemaligen Florianihof haben bereits gestartet.

„Man weiß ja, dass es bald ein neues Schülerheim geben wird und man verlangt ja nicht, dass man nun neue Einrichtung oder neue Schreibtische kauft und mir ist auch bewusst, dass ein Internat kein ‚Fünf-Sterne-Hotel‘ ist. Ich denke, jedoch, dass es nicht viel Aufwand für eine Instandhaltungsfirma bedarf, diese groben Mängel zu beseitigen“, so die Mutter.

Neubau für Internat schreitet voran

Schulerhalter für das Internat ist die Stadtgemeinde, die Angelegenheit ist mittlerweile bis zu Bürgermeisterin Claudia Schlager durchgedrungen. „Ich habe davon vor ein paar Tagen erfahren, so etwas darf natürlich nicht passieren. Ich habe umgehend den Bauhof beauftragt, Mitarbeiter haben dann gleich mit den Arbeiten begonnen“, so Schlager und mittlerweile sind die Mängel auch behoben.

Läuft alles glatt, so werden die Internat-Schüler noch heuer in das neue Schülerheim umziehen können. Die OSG baut das Gebäude und die Stadtgemeinde wird sich dort einmieten. „Es wurden mittlerweile die ersten Wände aufgestellt. Wenn alles klappte, sollte der Bau noch heuer im November fertig sein“, hält Schlager fest.

