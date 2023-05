Gesundes Dorf Antau - Zemendorf-Stöttera seit fünf Jahren

Seit März 2018 sind die Gemeinden Antau und Zemendorf-Stöttera Teil der gemeindeübergreifenden Initiative „Gesundes Dorf“. Startschuss dafür war der Kooperationsvertrag mit dem Gesundheitsdienstleiter PROGES. Seit dem organisiert der Arbeitskreis individuelle und gesundheitsfördernde Aktivitäten in Antau und Zemendorf-Stöttera.

Diese Veranstaltungen finden aktuell statt

Derzeit findet in der Volksschule Zemendorf wöchentlich ein Tanzkurz statt, der viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat. Auch für den geplanten Kroatisch-Kurs haben sich viele Interessenten und Interessentinnen gemeldet. Dieser findet an 10 Abenden zu jeweils 90 Minuten seit 24. April bis 26. Juni statt. Geleitet wird der Kurs von Mag. Helga Machtinger und Ziel des Kurses ist es, den Einstieg in die kroatische Sprache und die Grundkenntnisse der Grammatik zu lernen.

Im Café „Oide Ordi“ in Zemendorf findet jede Woche auch ein LIMA-Training für Menschen ab 60 Jahren statt. Das LIMA-Training ist ein ganzheitliches Aktivprogramm für Senioren zum Erhalt der Eigenständigkeit im Alter, zur Steigerung des Wohlbefindens und der Lebensqualität. Schwerpunkte sind das gesellschaftliche Beisammensein gegen die Vereinsamung, Gedächtnistraining als Vorbeugung gegen Altersdemenz und motorische Übungen für Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Geführt wird das Training von Margarethe Hanbauer.

Der Arbeitskreis „Antau - Zemendorf-Stöttera“ hat auch einen Selbstverteidigungskurs für Jugendliche geplant. Für diesen haben sich bisher aber noch nicht genug Interessenten gemeldet, weshalb der Kurs derzeit noch nicht umgesetzt werden kann.

Die nächsten Termine des Gesunden Dorfes Antau - Zemendorf-Stöttera

Am 3. Juni lädt das Gesunde Dorf ab 19: 30 Uhr zu einer Vollmondwanderung ein. Auf dem Programm für diese Veranstaltung stehen ein „Lauf zum Mond“, eine Familienwanderung und die Beobachtung des Nachthimmels. Beim „Lauf zum Mond“ können sowohl Kinder als auch Erwachsene in einem simulierten Lauf zum Mond sehen, wie lange sie mit ihrer Laufgeschwindigkeit zum Mond brauchen würden. Die Familien-Wanderung führt zur Medjugorje-Kapelle am Polankaweg in Antau. Auf dem Weg werden der Sonnenuntergang und der aufgehende Mond zu sehen sein. Mit einem Fernglas und einem Teleskop werden die Teilnehmenden dazu eingeladen, den Mond, die Venus, den Mars und die Sterne zu betrachten. Begleitet wird die Vollmondwanderung von Ing. Karl Vlasich und Ing. Erich Weber vom „Burgenländischen Arbeitskreis Astronomie“, die den Nachthimmel fachlich erklären werden.

Am 24. September findet in der Volksschule Zemendorf von 14 bis 18 Uhr ein Gesundheitstag statt.

