Mehrjährige Pflanzen für die Blumenbeete in Hirm

In Hirm gibt es mehrere Blumenbeete, die jedes Jahr im Frühling von der Gemeinde mit Blumen bepflanzt werden. In den vergangenen Jahren war es immer so, dass hierfür Blumen, meistens einjährige Pflanzen, eingekauft wurden. „Die musste man pausenlos gießen. Das war ein finanzieller und natürlich auch ein sehr hoher zeitlicher Aufwand“, so Bürgermeister Christian Wöhl.

Aufgrund dessen startete die Hirmerin Maria Durinovic eine Initiative in der Gemeinde Hirm. Sie hat sich für eine nachhaltige Bepflanzung der Hirmer Blumenbeete engagiert und daher mit vielen Hirmern und Hirmerinnen Kontakt aufgenommen, um die Blumenbeete mit Pflanzen aus den eigenen Gärten zu bepflanzen.

„Das ist natürlich sehr nachhaltig, weil das alles mehrjährige Pflanzen sind. Dadurch wird auch der Aufwand vom Gießen viel geringer“, erzählt Christian Wöhl. Auch die Kosten, die früher angefallen sind, konnten durch diese Aktion reduziert werden.

Passend zum Thema „Nachhaltigkeit“ organisiert das Gesunde Dorf am Sonntag, dem 23. April, von 9 bis 12 Uhr am Sportplatz auch erstmalig eine Pflanzentauschbörse, bei der Pflanzen, Kräuter, Gemüse, Blumensetzlinge oder Pflanzensamen untereinander getauscht werden können.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.