Wandern am Friedensweg von Donnerskirchen nach Purbach

„Von allen Menschen - für alle Menschen“: Mit dieser Idee startete 2019 die „Flamme der Hoffnung. Eine Welt - eine Menschheit - eine Flamme.“ Die Flamme vereint die wichtigsten historischen und spirituellen Feuer der Welt als internationales Friedenssymbol und lädt ein, sich im Alltag von Werten der Menschlichkeit leiten zu lassen, berichtet die Neudörflerin Alice Kerschbaumer, eine Mitbegründerin der Friedensbewegung.

Eine Wanderung am Friendensweg Donnerskirchen-Purbach mit der Flamme der Hoffnung. Foto: zVg

„Glück entsteht durch eine liebevolle, gelassene Hinwendung zum Nächsten, zu sich selbst und zur Natur. Die Flamme der Hoffnung lädt zum Aufbruch ein, Schritt für Schritt weg von zerstörerischen Kräften im Leben hin zu Gerechtigkeit und Freude.“ Dafür reist die Flamme schon seit geraumer Zeit durch die ganze Welt. Das Feuer der Atombombe von Hiroshima, das seit 1945 brennt und im Friedensturm in Hoshino, Japan bewahrt wird, das Friedenslicht von Bethlehem sind in der Flamme genauso vereint wie die Friedensflamme von Assisi, das ewige Feuer von Martin Luther King, die ewige Flamme Mahatma Gandhis und die Friedensflamme der Vereinten Nationen in Lumbini, Nepal sowie andere wichtige Flammen. Sie reiste bereits zu Papst Franziskus und zum Dalai Lama, die sie mit ihrem Segen in die Welt schickten. „Weltweit fügen Menschen zudem ihre Bitten und Wünsche für eine gute Zukunft der Flamme der Hoffnung hinzu“, erklärt Alice Kerschbaumer.

Am 23. September begleitete die Flamme der Hoffnung nun einige Wanderer entlang des von Gerhard Jellasits initiierten Friedenswegs von Donnerskirchen nach Purbach. „Umrahmt von Weingärten und dem entspannenden Blick auf die Weite des Neusiedlersees inspirierten uns die Textschilder entlang des Weges mit Worten aus der Bibel, von Mahatma Gandhi, Mutter Theresa oder dem Dalai Lama“, lässt Alice Kerschbaumer die Wanderung Revue passieren. „Danke an alle, die sich – trotz unbeständigen Wetters – am Friedensweg Donnerskirchen-Purbach auf den Weg gemacht haben. Danke an die Pfarrgemeinschaft und die ausgezeichnete Agape im Pfarrheim Purbach. Und Danke an Gerhard Jellasits für seine Begleitung und Begeisterung, mit dem Friedensweg im Burgenland Orte und Menschen zu verbinden. Hoffen wir, dass bald neue Weg- und Teilstrecken zum Frieden im Burgenland erschlossen werden.“

Weitere Informationen zum Friedenssymbol finden Sie auf der Homepage www.flameofhope.net