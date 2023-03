Mattersburg: Deko-Schaukeln Ziel von Dieben

Werbung

„Die Idee kam von den Innenstadt-Unternehmern, wir haben das gemeinsam dekoriert. Intention dahinter ist eine Verhübschung der Innenstadt. Ich denke, es sieht wirklich nett aus“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager, die sich dennoch verärgert zeigt: „Es wurden schon Dekorationen von einigen Schaukeln gestohlen. So was ist eine Frechheit. Die Unternehmer und die Gemeinde machen sich viel Arbeit und dann gibt es Personen, die so was machen. Dies kann ich absolut nicht nachvollziehen.“

