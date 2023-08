„Grüne Achse“: Mattersburger Bürger sollen mitreden

Schon seit geraumer Zeit ist das Konzept für die Neugestaltung der Mattersburger Innenstadt im Laufen. Neben Neugestaltung des Brunnenplatzes, Verkehrsberuhigung, das „Entfernen“ der Dauerparker vom Ring, dem „Zentrum im Zentrum“ mit neuem Rathaus wird auch eine „grüne Achse“ zwischen Michael Kochstraße und Gustav Degengasse umgesetzt. Die Stadtgemeinde kaufte das Haus inklusive Grundstück, welches sich direkt rechts neben der Brüterei Hamp in der Michael Kochstraße befindet, die Abbrucharbeiten haben bereits stattgefunden. Dies ist auch der Grund, warum sich in der Schulgasse und am Veranstaltungsplatz eine Baustelle befindet.

„Es werden dort Kanalarbeiten für diesen Grünstreifen und auch für den Neubau des Rathaus-Areals in der Kochstraße durchgeführt. Bereits für das geplante Projekt von Martin Pucher in der Kochstraße hätte auf jenem Areal, wo die 'grüne Achse' umgesetzt wird, ein Retentionsbecken hingebaut werden sollen und wir hätten dies auch so machen wollen. Experten haben uns jedoch mitgeteilt, dass dies aufgrund der Lage des Geländes nicht möglich ist“, berichtet Bürgermeisterin Claudia Schlager. Ob die „grüne Achse“ bis nach vor zum Terroir umgesetzt wird oder doch in die Schulgasse mündet ist noch offen. „ Natürlich wollen den Grünstreifen bis vor zum Terroir umsetzen. Hier wird es noch Gespräche mit dem Besitzer des Lokals geben“, so Schlager.

Bei der Gestaltung der „grünen Achse“ sollen die Mattersburger mitreden und konstruktiv einbringen. „Im September wollen wir diesbezüglich eine Auftakt-Veranstaltung abhalten, bei der unter der Leitung von Stadtplaner Heinz Gerbl die Bürger sich mit Vorschlägen zur Gestaltung einbringen können und diese nach Möglichkeit auch umgesetzt werden“, so Schlager abschließend.