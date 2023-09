Mattersburg: Die „Grüne Achse“ kommt ins Rollen

Der Startschuss zur Detailplanung für die „Grüne Achse“, dem Verbindungsstück zwischen der Michael-Koch Straße und dem Veranstaltungsplatz, ist gefallen. „Um die Bürgerinnen und Bürger einzubinden und ihre Interessen und Ideen in zukünftige Projekte einfließen zu lassen, wurde am 23. August zum Auftakt einer Workshopreihe in die Bauermühle geladen. Thema der Workshopreihe ist die Ideenfindung zur Gestaltung der neuen „Grünen Achse“. „Ich freue mich, dass unser Angebot sich im Zuge der Workshops aktiv an der Neugestaltung unserer Mattersburger Innenstadt beteiligen zu können, von der Bevölkerung so gut angenommen wird. Es haben sich bei diesem ersten Termin bereits einige engagierte Bürgerinnen und Bürger gefunden, die mitgestalten wollen“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager.

Die „Grüne Achse“ wird das zentrale Verbindungsstück zwischen der Michael Koch-Straße und der Schul- bzw. Gustav Degen-Gasse mit dem direkt anschließenden Veranstaltungsplatz. Mit viel Grün soll die Achse naturnah gestaltet werden und zum Verweilen einladen. Gemeinsam mit Landschaftsarchitekt Heinz Gerbl, der mit der Umsetzung des Projekts „Grüne Achse“ betraut ist, werden die Workshop Teilnehmer in kommenden Terminen die drei Themenblöcke Pflanzen & Boden, Möblierung & Licht sowie die Spielgeräteausstattung erarbeiten.

Die Workshops finden zu folgenden Terminen statt:

1. Thema Pflanzen & Boden: 12.09.2023, 18:30 Uhr

2. Thema Möblierung & Licht: 02.10.2023, 18:30 Uhr

3. Thema Spielgeräteausstattung: 03.10.2023, 18:30 Uhr

Wer bei der Auftaktveranstaltung nicht dabei sein konnte, dennoch interessiert ist und sich engagiert und mit guten Ideen einbringen möchte, kann sich noch bis 4. September im Bürgerservice der Stadtgemeinde Mattersburg unter post@mattersburg.gv.at oder 02626 / 623 32 für einen der Themenbereiche nachmelden