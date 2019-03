Das Mitteilungsheft: Es ist ein kleines Heft, das zur Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern dient, in dem Elternabende und Exkursionen angekündigt werden oder das Verhalten – sowohl Lob als auch Tadel – von Schülern eingetragen und gerne einmal vergessen wird oder verloren geht.

Erste Hefte sind im deutschsprachigen Raum bereits Anfang des 19. Jahrhunderts nachweisbar. Damals selbstverständlich noch in physischer, anfassbarer Papierform, haben sie sich als Relikte bis weit in unsere heutige digitalisierte Zeit gerettet.

Damit soll Schluss sein, dachten sich Wolfgang Hüller aus Marz und seine Kollegen. Hüller hat maßgeblich dazu beigetragen, dass an vielen Schulen Österreichs das physische Mitteilungsheft durch eine digitale Version ersetzt wird: School Fox, so der Name, wurde im April 2016 geboren.

„Ich war von der Konzeptphase an mit dabei, war daran beteiligt einen ersten Entwurf zu Papier zu bringen und habe auch mitgeholfen einen Prototypen zu erstellen“, erklärt Hüller seinen Anteil an der Entwicklung.

Vor zwei Wochen wurde School Fox in der Puls4-Startup-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ vorgestellt und überzeugte einen der Investoren sofort, so dass dieser sich mit 250.000 Euro an dem Unternehmen beteiligte. Auch die Marzer Volksschule war eine der ersten Schulen, an denen School Fox getestet wurde.

Wolfgang Kampitsch, Direktor der Volksschule: „Wir waren in der Pilotphase mit dabei, und verwenden School Fox immer noch. Die Rückmeldungen von Lehrern und Eltern sind durchwegs positiv.“ Selbst die größte Skeptikerin an der Schule sei mittlerweile vollkommen begeistert. „Es erleichtert den Alltag schon ungemein“, zeigt sich Kampitsch erfreut.

Nicht nur alle wichtigen Details zu Ausflügen oder Unterrichtsausfällen kann mit wenig Aufwand an die Eltern übermittelt werden, auch die Rückbestätigung der Erziehungsberechtigten passiert viel ökonomischer.

„Wenn kurzfristig ein Lehrer krank wird, dann erreiche ich auf einen Schlag alle Eltern. Früher musste ich sie einzeln anrufen, um ihnen zu sagen, dass Stunden ausfallen. Außerdem können die Lehrer bei wichtigen Mitteilungen sofort einsehen, von welchem Elternteil noch eine Bestätigung ausständig ist.“

„Wir sind froh, dass wir damals mit Wolfgang Kampitsch einen innovativen Unterstützer gefunden haben"

Ein weiterer Vorteil der App besteht darin, dass alle Nachrichten an Eltern auch in andere Sprachen übersetzt werden können: „Teilweise verstehen die Eltern gar nicht, was in der Schule passiert, weil ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichen. Diese Eltern können die Nachrichten sinngemäß in ihre Sprache übersetzen lassen“, spricht Hüller ein heikles Thema an.

Rund 3.000 Schulen im deutschsprachigen Raum verwenden die App bereits, so Geschäftsführer David Schalkhammer. Ein großer Dank geht an die Marzer Volksschule: „Wir sind froh, dass wir damals mit Wolfgang Kampitsch einen innovativen Unterstützer gefunden haben. Genau solche Typen braucht es.“ Mit der Investitionssumme will man School Fox vor allem in Deutschland populärer machen.