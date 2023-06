Zemendorf-Stöttera forciert die Klimaneutralität

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Zemendorf-Stöttera viele wichtige Maßnahmen in Richtung Klimaneutralität gesetzt. Nun schaffte sich die Gemeinde eine elektroangetriebene Pritsche der Marke OPEL Vivaro-e an, die ab sofort den umweltfreundlichen Fuhrpark der Gemeinde vervollständigen soll.

Fünf Photovoltaikanlagen für Zemendorf-Stöttera

Der benötigte Strom wird durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden produziert. Bereits im Jahr 2014 wurde auf dem alten Amtsgebäude im Zuge einer Dachsanierung eine Photovoltaikanlage installiert. Daraufhin wurde im Jahr 2016 dann auch auf dem Zubau der Volksschule eine solche Anlage errichtet. Aktuell wird auf dem Kindergarten- und Volksschulgebäude eine Photovoltaikanlage durch die ortsansässige Firma Pfister errichtet. Mit dem neuen Amtsgebäude der Gemeinde Zemendorf-Stöttera erbringen dann insgesamt fünf Anlagen eine Gesamtleistung von 44,6 Kilowatt-Peak.

An den zwei Ladestationen kann jeder seine Elektrofahrzeuge wieder aufladen. Foto: zVg, Gemeinde Zemendorf-Stöttera

Eine weitere Maßnahme zur Förderung der E-Mobilität war die Installation einer öffentlichen Ladestation mit zwei Stellplätzen.

Straßenbeleuchtung wurde auf LED umgestellt

Der Gemeinde Zemendorf-Stöttera war auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet ein großes Anliegen. Über die letzten Jahre hinweg wurde die gesamte Straßenbeleuchtung anhand eines in Auftrag gegebenen Beleuchtungs- und Sanierungskonzeptes sukzessive auf LED umgestellt. Die alte Straßenbeleuchtung bestand teilweise noch aus bis zu 40 Jahre alten Quecksilber- und Natriumdampflampen. Durch diese Optimierung der Straßenbeleuchtung können laut Gemeinde pro Jahr ungefähr 55.000 kWh beziehungsweise 15.414 kg CO2 eingespart werden.

Zudem wurden in diesem Jahr von der Gemeinde bereits 15 Bäume auf öffentlichen Plätzen gepflanzt. Diese sollen laut Gemeinde für zusätzliche Ökoleistungen, wie die Reinigung der Luft, der Spendung von natürlichem Schatten und der Kühlung durch die Abgabe von Feuchtigkeit, sorgen.

„All diese nachhaltigen Innovationen bedurften keinerlei Diskussionen im Gemeinderat. Wir bewegen uns so zusagen im Gleichschritt Richtung Ziel: klimafitte Gemeinde. Mit entsprechender Unterstützung aus dem EFRE-Förderprogramm war es möglich, alle Projekte finanziell zu stemmen. Nun heißt es, den eingeschlagenen Weg lösungsorientiert weiterzugehen“, so Bürgermeister Herbert Pinter über die gesetzten Maßnahmen der Gemeinde Zemendorf-Stöttera.

„Europa fördert Region“-Programm

Im Rahmen des EFRE-Programms setzt die Gemeinde Zemendorf-Stöttera konkrete Schritte zur Reduktion des Energieverbrauches mit dem Ziel, der Luftverschmutzung durch Schadstoffe und klimarelevante Gase entgegenzuwirken.

Die Kosten für die gesetzten Energie- und Umweltmaßnahmen belaufen sich auf rund 390.000 Euro. Diese Maßnahmen werden im Rahmen des Programms vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, vom Bund und vom Land Burgenland kofinanziert.