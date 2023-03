Mattersburg: Debatte um Spielplatz in der Schärfstraße

Werbung

„Seit Jahren ist es immer wieder das selbe Thema. Unsere Spielplätze sind in einen desolaten Zustand und einen Bezirksvorort nicht würdig. Des Weiteren besteht enorme Verletzungsgefahr für die Kleinsten. Es geht sogar soweit, dass Eltern selber die Geräte markieren und um Instandsetzung bitten“, übt Pregl Kritik. Für Pregl ist es unerklärlich, da „wir im Dezember 2021 im Budget die Sanierungen der gesamten Spielplätze beschlossen haben. Die SPÖ ist gefordert – nur leere Worte sind zu wenig.“

SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager entgegnet: „Die Sanierung des Spielplatzes in der Schärfsiedlung ist im Budget für heuer vorgesehen. Wenn Peter Pregl zu den Sitzungen kommen würde, würde er auch wissen, dass die Sanierung des Schärfstraßen-Spieplatzes am Programm steht und wir mitten in den Planungen stehen. Noch heuer wird der Spielplatz komplett neu ‚gemacht‘ und jedes Jahr steht ein anderer Spielplatz am Arbeitsprogramm.“

Per beschrifteten Zettel wird um Reparatur gebeten. Foto: zVg, zVg

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.