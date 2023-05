Zusätzliche Pädagogin für den Kindergarten Antau

Der Gemeindekindergarten Antau wird mit zwei Gruppen als „alterserweiterter Kindergarten“ geführt. Das bedeutet, dass eine Aufnahme der Kinder bereits ab eineinhalb Jahren möglich ist. In diesem Kindergartenjahr sind 31 Kinder im Kindergarten eingeschrieben.

„Es gibt ein Kind im Kindergarten, das mit gehörlosen Eltern aufwächst. Gemeinsam mit dem Kinderarzt und der Landesregierung wurde ausgemacht, dass wir eine zusätzliche Pädagogin zur Betreuung dieses Kindes anstellen“, erklärt Bürgermeister Frank Wiemer die Hintergründe für die notwendige Anstellung einer zusätzlichen Pädagogin.

Das betroffene Kind war schon vorher im Kindergarten eingeschrieben, hat aber Schwierigkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen. Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sieht das Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Begleitung und Betreuung vor. Diese Aufgabe übernehmen in der Regel Integrationspädagogen. Daher hat der Kinderarzt auch empfohlen, eine solche Integrationspädagogin als Unterstützung für das Kind einzustellen. Zusätzlich zu einer weiteren Pädagogin im Kindergarten wurde auch eine weitere Betreuerin eingestellt.

„Das Kind ist in den normalen Kindergartenalltag integriert, hat aber einzelne Zeitfenster am Tag, wo es mit der Pädagogin seine sprachlichen Kompetenzen vertieft“, so Bürgermeister Frank Wiemer.

