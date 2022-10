Baumgartener ist neuer Schulsprecher in der HAK Mattersburg

Werbung

Der Baumgartener Jan Weixler vertritt heuer die Interessen der Schüler der Handelsakademie – kürzlich wurde er zum Schulsprecher gewählt.

Weixler besuchte zunächst die Volksschule in Draßburg, sein weiterer Schulweg führte ihn nach Mattersburg ins Gymnasium. „Nach der vierten Klasse habe ich überlegt, ob ich an die HTL oder die HAK wechsle. Meine Entscheidung fiel auf den wirtschaftlichen Weg. Mein Vater ist im Management eines Großunternehmens tätig, da hab ich schon etwas von dieser Richtung mitbekommen“, berichtet Weixler. Im vergangenem Schuljahr war er als Organisator gemeinsam mit seinen Klassenkollegen für das Projekt „HAKletics“ (ein Sporttag als Ausklang für die Schulgemeinschaft) tätig.

„Man kann etwas verändern, den Schulalltag für die Schüler verbessern und sich in der Schule einbringen“

Jan Weixler

„Bereits damals hat Direktor Hackstock gemeint, dass das Amt des Schulsprechers etwas für mich wäre.“ Bei der Wahl zur neuen Schülververtretung konnten die rund 250 HAK-Schüler aus zwei Teams wählen, Weixler und seine beiden Stellvertreter Fiona Leeb und Manuel Schandl hatten 20 Stimmen mehr als die Gegenkandidaten. Welcher Antrieb dahinter steckt, die Interessen der Mitschüler zu vertreten? „Man kann etwas verändern, den Schulalltag für die Schüler verbessern und sich in der Schule einbringen“, so Weixler. Und dies soll auch am direkten Weg erfolgen.

„Mit Direktor Hackstock werde ich alle zwei, drei Wochen im Austausch sein und werde ihm berichten, welche Anliegen es gibt. Kleinere Punkte wird man versuchen, so schnell wie möglich umzusetzen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Elternverein wird eine Rolle spielen“, so Weixler, der bereits einige Themen ins Auge gefasst hat: „Unser ‚W-Lan‘ sollte verbessert werden, wir wollen auch unseren Instagram-Auftritt, die Öffentlichkeitsarbeit der Schule verbessern.

