Neudörfler „Flachländler“ besteigt sieben Berge

Ja, auch Wien und das Burgenland haben Berge: Hermannskogel und Geschriebenstein mit 542 Metern Höhe respektive 884 Metern zu bezwingen, komme allerdings eher einem Spaziergang gleich, denn einer waghalsigen Bergtour. „Lediglich sieben Berge aus neun Bundesländern sind es aber deshalb“, erklärt Joachim Olbrich, dem diese Challenge nun gelungen ist, „weil der Großglockner für Kärnten und Tirol zählt und der Dachstein für Steiermark und Oberösterreich.“ Beide liegen an den Grenzen zwischen zwei Bundesländer, wodurch sich somit das schöne Pendant zur - nicht nur bei Bergsteigern bekannten - weltweiten Liste der „Seven Summits“ ergibt, auf der die höchsten Bergen der sieben Kontinente zu finden sind, wie etwa Mount Everest (Asien), Elbrus (Europa) oder Aconcagua in Südamerika.

Seit 15 Jahren auf Österreichs Bergen unterwegs

Joachim Olbrich ist seit mittlerweile 15 Jahren Hobbybergsteiger. „Andreas Mayr aus Salzburg, aber schon seit zwanzig Jahren in Neudörfl lebend, hat mich damals dazu überredet, mal auf einen Berg zu gehen. Zunächst waren wir in Salzburg, auf dem Tennenebirge, dem Hochkönig und dem Sonnblick.“ Die frische Bergluft weckte bei Olbrich sogleich die Motivation auf Mehr. „Bei mir ist danach allmählich die Idee gereift, den Kilimandscharo zu besteigen. Den hab ich dann alleine gemacht, ohne den Andi.“ Der Gipfel des höchsten Berges in Afrika ist auf stattlichen 5.895 Höhenmeter gelegen. „Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich mir gedacht, jetzt war ich am höchsten Berg von Afrika, aber der höchste Berg von Österreich fehlt mir noch.“ Innerhalb von sechs Jahren hat Joachim Olbrich dann die sieben höchsten Gipfel der neun Bundesländer, oft gemeinsam mit Andreas Mayr und seinem Schwiegersohn Norbert Schmoll, erledigt. Den letzten, Piz Buin (3312 m) in Vorarlberg, jetzt am 8. Juli. Als einziger dieses Bergsteigertrios hat Joachim Olbrich tatsächlich alle Seven Summits auf seiner Liste abgehakt. „Den beiden anderen fehlen noch Burgenland und Wien. Die machen sie aber wahrscheinlich an einem Tag, haben sie gesagt.“ Wie viele in Österreich die Seven Summits geschafft haben, weiß er nicht. Eine Auszeichnung oder Ähnliches gibt es dafür keine. Möglicherweise sind es aber gar nicht so viele, denn genau dieser Umstand, dass Burgenland und Wien nur vergleichsweise niedrige Berge haben, könnte bei manchem Nicht-Flachländler alle Sieben unvollständig machen. „Die, die schon auf den höheren Bergen waren, sagen sich vielleicht: ,Was soll ich im Burgenland‘?“

Der Geschriebenstein war natürlich für Joachim Olbrich auch keine große Herausforderung. Der schwierigste Berg, sagt er, war Piz Buin, „Das hat aber auch den Grund, dass ich vorher einen Seitenbandriss hatte und somit vorsichtig gehen musste. Das Gestein dort ist aber generell auch sehr brüchig.“ Konditionell am anstrengendsten war der Großvenediger (3.657 m), sagt er, „weil dort geht man fünf Stunden nur über den Gletscher. Und der jüngste bin ich ja auch nicht mehr.“ Der höchste Berg Österreichs, der Großglockner (3.798 m), war relativ dazu noch recht leicht zu besteigen, meint Olbrich. „Wir haben auf der Adlersruh geschlafen. Von dort sind es dann nur mehr 300 bis 350 Höhenmeter bis zum Gipfel. Man ist also ausgerastet die letzten Meter gegangen.“ Als Spaziergang darf man es sich trotzdem nicht vorstellen. Zwar sind nicht wirklich 90-Grad-Wände mit dabei, die man mit der bloßen Kraft der Hände hinaufklettern müsse, „aber Großglockner, Venediger, Dachstein und Piz Buin sind schon alles Berge, bei denen man mit Seil und teilweise Steigeisen am Gletscher klettert.“

Akut in Gefahr war er aber bei keiner seiner Bergtouren, da auch immer ein erfahrener Bergführer den Weg nach oben leitete. „Die sagen dir genau, wie du dich anschnallen musst wo du hingreifen sollst, und du bist auch in der Gruppe gesichert.“

Mit Ausnahme des Dachsteins und der kleineren Berge im Osten, die an einem Tag zu bewältigen sind, hat Olbrich die Gipfel immer innerhalb von zwei Tagen, mit Nächtigung in einer Hütte, erreicht. Oben angekommen, fühlt man sich erstmals erleichtert. „Das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Man weiß, man hat jetzt geschafft, was man sich vorgenommen hat. Wenn das Wetter mitspielt, hat man auch einen herrlichen Ausblick.“ Dann verweilt man hoch Oben auch schon ein bisschen länger, ehe der Abstieg erfolgt „und die Freude auf ein Bier schon groß ist.“ Runter vom Berg ist für ihn aber sogar etwas schwieriger als rauf, „weil der Tritt mit dem Fuß nach oben einfacher ist. Ich weiß aber nicht, wie es bei anderen ist.“

„Elbrus war geplant. Für die anderen bin ich doch schon zu alt“

Joachim Olbrich wird auch weiterhin seinem Hobby nachgehen. Die Seven Summits weltweit würden ihn im Innersten zwar sicherlich auch noch reizen. Gleichzeitig ist er realistisch. „Den Elbrus hatte ich geplant, dann kam Corona. Und mit dem Ukraine-Krieg ist es derzeit nicht ratsam nach Russland zu reisen. Für die anderen bin ich dann schon zu alt, da spielt sich nichts mehr ab.“ Im nächsten Jahr soll es deshalb wahrscheinlich wieder ein Berg ist Österreich sein. „Oder vielleicht die Zugspitze, jedenfalls nicht allzu hoch, zwischen 2.500 und 3.000 Meter, nicht viel mehr.“ Der Neudörfler Flachländler wird also sicherlich noch auf dem einen oder anderen Berg anzutreffen sein.