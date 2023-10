35-jähriges Bestehen der Firma „K-ET e. U.“ in Zemendorf-Stöttera

Im Jahr 1988 wurde die Firma „Elektro Schachinger GmbH“ in Zemendorf gegründet. Heuer feiert die Firma ihr 35-jähriges Firmenjubiläum.

Die Firma „Kutschera-Elektrotechnik“

Die Firma bietet sowohl für private Haushalte als auch für Firmenkunden, ein umfangreiches Leistungsangebot im Bereich der Elektroinstallationen. Dazu zählen unter anderem klassische Elektroinstallationen, die Montage einer Photovoltaikanlage oder die Einrichtung eines Smart Homes.

Das Unternehmen ist hier im Burgenland, Niederösterreich und Wien tätig.

Abseits von den Elektroinstallationen gibt es in Zemendorf-Stöttera auch noch das Elektrofachgeschäft der Firma. Hier können sich Kunden Elektrogeräte, wie Waschmaschinen, Staubsauger oder Fernseher, vor Ort kaufen.

Die Geschichte der Firma

Gerhard Schachinger gründete vor 35 Jahren die Firma „Elektro Schachinger GmbH“ in Zemendorf. 1994 wurde in Pöttelsdorf ein weiterer Standort der Firma, in dem der Verkauf stattfand, eröffnet. Im Juli 2007 ging der Gründer Gerhard Schachinger dann eine Partnerschaft mit seinem langjährigen Mitarbeiter René Kutschera ein.

Zwei Jahre später kaufte René Kutschera die Firma „Elektro Schachinger GmbH“ auf. Anfang 2012 wurde die Firma dann in „Kutschera-ElektroTechnik“ umbenannt. Heute ist die Firma kurz auch als „K-ET e. U.“ bekannt.

Im September 2014 wurde der Standort in Pöttelsdorf geschlossen. Der Verkauf wurde dann im Installationsbetrieb in Zemendorf wiedereröffnet.

Anlässlich des 35-jährigen Firmenjubiläums lud die Firma vor Kurzem auch zu einer dreitägigen Feier und Hausmesse ein, bei der unter anderem auch Beratungen und Vorträge stattfanden. Für die Gäste gab es vor Ort zusätzlich auch noch einen Schnäppchenmarkt.