UTC Pöttsching feiert 60 Jahre

Seit nunmehr 60 Jahren gibt es den Tennisverein UTC Pöttsching in der Gemeinde. All die Jahre hinweg fanden sich immer wieder begeisterte Mitglieder, die den Verein am Leben hielten. Um den 60. Geburtstag des Vereins gebührend zu feiern, wird ein großes Turnier mit anschließender Feier am 26. August veranstaltet.

Gegründet im Jahr 1963

Gegründet wurde der Tennisverein im Jahr 1963. Dies geschah aufgrund einer Initiative des damaligen Vizebürgermeisters Ing. Walter Gruber, unter seiner Fittiche wurde ein Interessenskomitee bestehend aus Herta Doppler, Erich Müllendorfer, Josef Sagartz, Dr. Franz Scheinecker, Günter Pauer, Franz Panis, Karl Sket und Karl Mannsberger gebildet. Ihr Ziel: Der damals noch eher selten ausgeübte Sport namens Tennis sollte auch in der Gemeinde Pöttsching heimisch werden.

60 Jahre später existiert der Verein immer noch und zählt um die 130 bis 140 Mitglieder. „Die Mitgliederanzahl freut uns natürlich sehr“, erklärt Obmann Dietmar Sket, „als ich vor fünf Jahren Obmann geworden bin waren wir erst bei ungefähr 80 Mitgliedern.“ Laut ihm geben sich die Mitglieder des Vereins sehr viel Mühe um immer wieder neue Leute im Tennisclub begrüßen zu können. So kündigt der Verein an, sich in Zukunft durch eine nachhaltige Nachwuchs- und Jugendarbeit auszeichnen zu wollen. „Wie bei so vielen Vereinen heutzutage haben auch wir mit einem Mangel an Nachwuchs zu kämpfen“, berichtet Sket, „in der Corona-Zeit gab es sehr viele Neuanmeldungen, jedoch haben wir in diesem Jahr wieder einen kleinen Einbruch.“ Seit April 2019 arbeitet Thomas Malle als neuer Vereinstrainer am Tennisplatz, im Fokus seiner Tätigkeit liegt die intensive Zusammenarbeit mit der Volksschule und dem Kindergarten. Mithilfe von angebotenen Kursen sollen die Kinder für das Tennisspielen begeistert werden. „Unser größtes Anliegen ist es, dass sich die Mitglieder auf der Anlage wohlfühlen und gerne zum Tennisspielen kommen“, erläutert Sket, „.Unser Credo ist, dass wir ein aktiver Verein für "Jedermann" sein wollen.“

Heuer wieder eine Jugendmannschaft

Die Arbeit in der Nachwuchssuche trägt auch Früchte. „Heuer konnten wir zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Jugendmannschaft aufstellen“, erzählt Sket, „für nächstes Jahr hoffen wir auch auf eine zweite Mannschaft.“ Die gemischte Jugendmannschaft bestand aus sechs Spielern und Spielerinnen und nahm in der Altersklasse „U12“ an den Meisterschaften teil. „Insgesamt trainieren im Moment um die 20 Kinder bei uns im Verein“, so Sket, „natürlich könnten es gerne noch mehr sein, die Zahl geht zwar nur leicht jedoch stetig bergauf.“ Zusätzlich zu den Trainings und der Meisterschaft gibt es auch ein Sommercamp von 10. Juli bis 14. Juli für die Kinder und Jugendlichen.

Zur Feier des 60. Geburtstages wird ein großes „Jubiläums-Mixed-Turnier“ am 26. August veranstaltet, zu welchem alle Leute herzlich eingeladen werden. Ab 13 Uhr geht es mit dem Kinderbewerb los, während die Mixed-Bewerbe um 14 Uhr starten. Bis 19. August werden die Anmeldungen dafür entgegengenommen. Auch die Präsidentin der Sportunion wurde zu dem Fest eingeladen. „Nach der Preisverleihung wird es auch ein paar Ehrungen und zur Feierlichkeit passende Worte geben“, erzählt Sket, „danach ist es eine Feier mit offenem Ende.“ Die Gäste werden mit Speis & Trank versorgt und zu einem gemütlichen Beinandersein eingeladen.