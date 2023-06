Weingut Lassl: 60-jähriges Bestehen

Die Familie Lassl aus Sigleß besitzt seit nun schon 60 Jahren in ihrem Heimatort ein kleines Weingut mit rund neun Hektar Rebfläche. Seit mehrt als drei Jahren hat die Familie auch einen klassischen Heurigen mit kalten Speisen in der Gemeinde, welcher das zweite Standbein geworden ist. Die Initiatoren für den Heurigen waren die Geschwister Stefan und Elisabeth Lassl.

Die Aufgaben, die am Weingut anfallen, werden innerhalb der Familie aufgeteilt. Stefan und sein Vater Herbert Lassl kümmern sich um die Weingärten und sind auch beide Kellermeister. Andrea Lassl ist stattdessen im Büro und im Verkauf tätig. Die Hauptvermarktung findet Ab-Hof statt, aber sowohl Privatkunden als auch Gastronomiebetriebe werden von der Familie Lassl in ganz Österreich beliefert.

Viele Auszeichnungen über die vergangenen Jahre

Seit 60 Jahren wird das Weingut von der Familie Lassl geführt. In den letzten Jahren erhielten die Weine der Familie Lassl auch diverse Auszeichnungen. Erst kürzlich erreichte der Wein „Rosalia DAC Rosé 2022 Blaufränkisch“ beim Wein Burgenland Award 2023 den dritten Platz und beim Feldkircher Weinpreis 2023 sogar den ersten Platz. Im Jahr 2022 holte das Weingut Lassl mit dem Wein „Rosalia DAC Rosé 2021“ den zweiten Platz beim Wein Burgenland Award. Im Jahr 2021 war das Weingut Lassl mit ihrem Wein „Rosalia DAC Rosé 2020“ in der Kategorie „Roséwein mit näherer Herkunftsangabe“ sogar der Sieger vom Wein Burgenland Award. Auch wurde das Weingut Lassl im Jahr 2021 und 2020 als „Salonwinzer“ ausgezeichnet.

Demnächst ist das Weingut Lassl auch am Internationalen Roséweinfestival in Graz vertreten und beim Rosenfest in Bad Sauerbrunn, wo die Familie Lassl aus ihrem „Wine on Tour“-Wagen ausschenken wird.

