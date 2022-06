Frühschoppen der Gesellschaft der Freunde Zollikofen Neudörfl

Werbung

Am Freitag wurde die Burg Schlaining besucht, am Samstag gab es eine interne Feier aller Vereinsmitglieder im Martinihof mit dem Männergesangsverein. Abgeschlossen wurden die Feierlichkeiten mit einem Frühschoppen am Sonntag im Gaudium von Heinz Döller, begleitet vom Musikverein Szent Miklos.

