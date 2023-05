Sigleß: Tag der offenen Tür im Weingut Lassl

Vollbild

FB

Michael Lichtenwörther, Teresa Unger, Adi Binder, Christopher Holzinger, Martin Strobl und Rainer Nachtnebel in Sigleß. Wolfgang Holzmann, Gerald Burger, Helga Burger, Manfred Wiedhalm, Andrea Holzmann und Elisabeth Wiedhalm unterhielten sich gut. Michael und Franziska Schweritz am Weingut Lassl. Ursula Zetter, Otto und Irene Kriegler, Manfred Zetter, Hermi und Franz Dinhobl bei der Weinverkostung. Familie Staffa und Buhn genossen den Nachmittag in Sigleß. Josef und Irene Spitzlinger bei schönem Wetter am Weingut Lassl. Julia und Jakob Vondraus, Gerlinde, Harald, Harald, Harald und Lisa Windbichler gemeinsam mit Marion Wachter. Jolly Reiner, Wolfgang Gausch, Susi und Manfred Rupp, Nicole Gausch und Alexandra Reiner. Wolfgang Steiger und Herbert Horvath genossen den Wein der Familie Lassl. Kristina Lassl und Elisabeth Strahlhofer beim Ausschenken.

1 /11