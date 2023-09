Pöttsching: Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr neigen sich dem Ende zu

Um ihr Jubiläumsjahr gebührend zu feiern, überlegte sich das Team der Gemeinde zwei große Projekte: Einerseits das monatliche Jubiläumsquiz mit Fragen über Pöttsching, bei dem Preise gewonnen werden konnten und andererseits die Pöttschinger Dialoge, die das ganze Jahr über besucht werden konnten und den Bewohnern und Bewohnerinnen die Geschichte ihrer Gemeinde näherbrachten.

Was bisher geschah: Sechs Pöttschinger Dialoge

Bisher wurden im Rahmen dieses Projektes sechs der Pöttschinger Dialoge durchgeführt. Alle bezogen sich auf ein ausgewähltes Thema aus der Geschichte Pöttschings: So handelt der erste Dialog, den Dr. Susanna Steiger-Moser führte, von dem Jahr 1223, in dem die Gemeinde Pöttsching zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt wurde, während der zweite von Dr. Gerald Schlag über den Weg Pöttschings und des Burgenlandes nach Österreich erzählte. Beim dritten Pöttschinger Dialog, gehalten von Dr. Elisabeth Amring, war die Kirschsorten-Vielfalt und deren Entwicklung im Burgenland das Thema und beim vierten, der wieder von Steiger-Moser moderiert wurde, stand das Fondsgut in Lichtenwörth und seine Bedeutung als Arbeitgeber für die Bewohner aus Pöttsching im Vordergrund. Im Gegensatz dazu wurde beim fünften Pöttschinger Dialog das Thema „Pöttsching im Kalte Krieg“ aufgegriffen, Dr. Andreas Steiger erarbeitete gemeinsam mit seinem Publikum die Ungarnkrise aus dem Jahr 1956 und die Zeit des Prager Frühlings 1968 und deren Auswirkungen auf Österreich.

Der bisher letzte Pöttschinger Dialog fand am 15. August statt. Diesen hielt Dr. Karl Gruber über die Brandbekämpfung im Laufe der Jahrhunderte. Jeder dieser Vorträge war laut Gemeinde ein großer Erfolg. Die Teilnehmeranzahl überstiegt jedes Mal die hundert und wuchs im Laufe des Jahres stetig. „Wir sind wirklich sehr zufrieden damit, dass die Pöttschinger Dialoge so gut von unseren Bewohnern und Bewohnerinnen angenommen wurden“, erzählt Bürgermeister Martin Mitteregger, „wir hatten das ganze Jahr über viele Zuhörer und Zuhörerinnnen. Aus diesem Grund werden wir die „Pöttschinger Dialoge“ auch in Zukunft weiterführen, zwar nicht mehr jedes Monat, aber dennoch ein paarmal im Jahr.“ Im September wird es dieses Mal keinen Dialog geben, stattdessen findet das Jubiläumsfest am 16. und 17. September statt, bei dem das Ortsmuseum für Führungen offen stehen wird. Zusätzlich wird eine Ortsreportage über Pöttsching in der BVZ erscheinen.

Auch das Jubiläumsquiz lockte das ganze Jahr über viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen an. „Es hat alles super funktioniert“, so Mitteregger, „wir haben immer zahlreiche Antworten auf unsere Fragen bekommen, das dürfte den Menschen sehr gut gefallen haben.“ Das Quiz wird bis Ende des Jahres weiterhin jedes Monat stattfinden und nicht mit dem Jubiläumsfest enden.

Jubiläumsfest am 16. und 17. September

Der große Höhepunkt des Jubiläumsjahres soll das Jubiläumsfest sein. Dieses findet im September statt und zieht sich über zwei Tage. „Die Vorbereitungen für unser Fest laufen momentan auf Hochtouren“, so Mitteregger, „wir haben wirklich sehr viel geplant.“ Das Ganze wird im Meierhof veranstaltet werden und es soll an nichts fehlen: Es wird ein Kinderprogramm geben, für Speis&Trank wird ausreichend gesorgt und es werden viele Bands für musikalische Unterhaltung sorgen. Zusätzlich wird es die Führungen durch das Ortsmuseum, geleitet von Susanna Steiger-Moser, geben. „Wir freuen uns über jeden, der uns bei unserem Fest besucht“, erklärt Mitteregger.