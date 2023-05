Musikverein „Heimattreue“ Baumgarten feiert seinen 60. Geburtstag

Im Jahr 1963 kam es zur Gründung des Musikvereines „Heimattreue“ Baumgarten. Da viele Musikvereine in der Umgebung Beinamen trugen, wählte der damalige Gründungskapellmeister Rudolf Hausmann den Namen „Heimattreue“ aus. Dieser Name wurde vom gleichnamigen Marsch von Hans Kliment abgeleitet und war und ist zugleich Zeichen für die Kameradschaft und Treue zum Verein. Schon damals zählte der Musikverein 95 unterstützende Mitglieder. Noch im Gründungsjahr wurde das Orchester in den Burgenländischen Blasmusikverband aufgenommen.

Der Musikverein „Heimattreue“ Baumgarten hat sich durch seine konstruktive und konsequente Arbeit zu einem soliden Klangkörper entwickelt. Die regelmäßige und vor allem äußerst erfolgreiche Teilnahme an Wertungsspielen für Konzert- und Marschmusik sowie die Möglichkeiten, die durch das erweiterte Musikerheim geschaffen wurden, tragen sichtlich Frücjhte. Daneben versucht man, durch gediegene Nachwuchsarbeit das musikalische Niveau sowohl qualitativ als auch quantitativ zu erhalten.

Seit dem Jahr 2002 liegen die Geschicke des Musikvereines in den Händen von Kapellmeister Johannes Dorfmeister. Neben den Fixpunkten im Jahresablauf - dazu zählen Konzerte, Konzert- und Marschmusikbewertung - wird von den Musikerinnen und Musiker beste musikalische Unterhaltung jeder Art und zu den verschiedensten Anlässen geboten. Zum Jubiläumskonzert am vergangenen Samstag lud der Musikverein „Heimattreue“ Baumgarten in den Saal des Musikerheimes ein. Die gut besuchte Veranstaltung wurde von Carmen Hirschmann moderiert. Kapellmeister Johannes Dorfmeister stellte dazu ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das alle Facetten der Blasmusik zum Besten gab.

Fotos vom Jubiläumskonzert:

