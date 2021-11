Sachbeschädigung mit Gaspistole im Bezirk Mattersburg

Fünf Burschen im Alter von 16 bis 20 Jahren und zwei 17-jährige Frauen konnten ausgeforscht werden, berichtete die Polizei am Montag. Sie werden einvernommen und angezeigt. Der Schaden liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Die Jugendlichen aus dem Bezirk Mattersburg waren im Zeitraum von 11. bis 18. November auf ihrer Zerstörungstour. Sie beschädigten Glasfassaden und Fenster an Geschäften, bei Haltestellen und auch Verkehrszeichen in Mattersburg, Walbersdorf, Rohrbach und auch in Eisenstadt. Drei Gaspistolen, Feuerwerkskörper und Böller wurden sichergestellt.