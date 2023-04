Graffiti am Mattersburger Viadukt: Auf frischer Tat ertappt

Am gestrigen frühen Abend wurde die Polizei darüber informiert, dass Jugendliche mit Spraydosen das Viadukt bei der Mittelschule besprühen. Am Vorfallsort konnten von Beamten der Polizeiinspektion Mattersburg vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren angetroffen werden. An der Wand wurden die Schriftzüge „GHOST“, RKNI“ sowie Totenköpfe aufgesprüht.

Die drei Burschen und ein Mädchen, alle aus dem Bezirk Mattersburg, wurden bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

