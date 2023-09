Krensdorfer Jugendgemeinderat plant einen Jugendverein

Kürzlich fand in Krensdorf ein Jugendtreff statt. Organisiert wurde das Treffen vom Krendorfer Jugendgemeinderat Jan Gerdenitsch, welcher alle Jugendlichen der Gemeinde zu einem gemeinsamen Austausch einlud. Zahlreiche Jugendliche folgten der Einladung und es wurden erste Ideen diskutiert.

Beim Treffen wurden Ideen und Anliegen seitens der Jugendlichen hervorgebracht. Foto: Facebook

„Beim direkten Austausch mit den Jugendlichen aus Krensdorf, wurden viele neue Ideen und Ansätze eingebracht“, so der Jugendgemeinderat Jan Gerdenitsch über das Treffen. Unter anderem wurde über die Gründung eines Jugendvereins in der Gemeinde gesprochen. Sowohl die Jugendlichen selbst als auch die Gemeinde wären an der Gründung eines solchen Vereins interessiert. „Gemeinsam in Abstimmung mit dem Bürgermeister planen wir bereits die Umsetzung der vorgeschlagenen Projekte, wie zum Beispiel die Gründung eines Jugendvereins“, erzählt Jan Gerdenitsch.

Ebenso soll auch über einen Jugendraum für die Jugendlichen der Gemeinde gesprochen worden sein. Dieser Wunsch sei des öfteren von den Jugendlichen selbst vorgebracht worden. Genaueres zur Umsetzung dieses Wunsches gibt es aber leider noch nicht.