Jan Gerdenitsch ist der neue Obmann der JVP für den Bezirk Mattersburg

Mit seiner Wahl zum neuen Bezirksobmann übernimmt Jan Gerdenitsch das Amt von Stadtrat Thomas Haffer, der seine Funktion nun nach drei Jahren abgegeben hat. Der Krensdorfer Jugendgemeinderat wird also nun zukünftig die Junge Volkspartei im Bezirk Mattersburg leiten.

„Wir sind eine starke Stimme der jungen Generation im Bezirk. Ich habe mir zum Ziel gemacht, jede Gemeinde zu besuchen, um mich mit den vielen Jugendlichen auszutauschen und denen zuzuhören“, so Jan Gerdenitsch über sein neue Funktion als Bezirksobmann. Denn für ihn ist der direkte Kontakt mit den jungen Leuten am wichtigsten, um sich so auch gezielt für die Jugendthemen im ganzen Bezirk einsetzen zu können.

Auch Thomas Haffer freut sich über Jan Gerdenitsch als seinen Nachfolger: „Ich wünsche ihm und seinem Team alles Gute für die Zukunft und bin davon überzeugt, dass er seine Rolle als direkter Ansprechpartner für die Jungen im Bezirk erfüllen wird.“

Beim Bezirkstag in Mattersburg waren auch der Landesparteiobmann Christian Sagartz und Vanessa Tuder, die geschäftsführende Landesobfrau der Jungen Volkspartei Burgenland, anwesend. „In Namen der Jungen Volkspartei Burgenland gratuliere ich Jan Gerdenitsch und seinem Team zu neuen Aufgabe und freue mich auf die zukünftigen Aktionen der Bezirksgruppe“, so Vanessa Tuder.

