Neue Obmänner für Mattersburger Jugendorganisationen

Beim Stadttag der Jungen ÖVP Mattersburg-Walbersdorf wurde ein neues Team gewählt. Neuer Obmann ist Patrick Kerschbaum, dessen Stellvertreter ist Samuel Frank. Die beiden folgen auf Thomas Haffer und Andreas Feiler. Kerschbaum vertritt seit Oktober vergangenen Jahres die ÖVP im Gemeinderat. Samuel Frank kandidierte bereits bei den Wahlen an hinterer Stelle für die ÖVP, das Amt des Obmannstellvertreters ist seine erste leitende Funktion. Der 24-jährige ist Student der Rechtswissenschaften und seit früher Kindheit ist er leidenschaftlicher Fußballer. Der Mattersburger kickte im Nachwuchs beim SV Mattersburg, aktuell spielt er beim 2. Liga Mitte-Verein Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Das Interesse an der ÖVP hat eine familiäre Vorgeschichte: Onkel Hannes Kaipel war mehr als 20 Jahre für die Volkspartei im Mattersburger Gemeinderat tätig. „Hannes hat mich eigentlich zur ÖVP gebracht. Thomas Haffer ist dann an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich mich nicht für die Junge ÖVP engagieren will. Nach etwas Bedenkzeit habe ich zugesagt. Das Team ist super und die Zusammenarbeit klappt sehr gut“, so Frank.

Bea Ulreich, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, Patrick Kerschbaum, Alexander Eckhardt, Peter Kutrowatz, Regionalstellenobfrau Melanie Eckhardt, Landesgeschäftsführer JW Christoph Schnitter. Foto: Wirtschaftskammer Mattersburg, Wirtschaftskammer Mattersburg

Auch bei der Jungen Wirtschaft Bezirk Mattersburg gab es eine Generalversammlung. Alexander Eckhardt aus Pöttsching, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Jungen Wirtschaft Mattersburg gewählt. Seine Stellvertreter sind der Patrick Kerschbaum aus Mattersburg und der Geschäftsführer der ROKU Tischlerei in Loipersbach, Peter Kutrowatz. Das Engagement für die Wirtschaftsvertretung wurde Alexander Eckhardt in die Wiege gelegt. Mutter Melanie Eckhardt ist Chefin von „Melanie Eckhardt Bürstenerzeugung“, sie ist die einzige Bürstenproduzentin im Burgenland. Eckhardt war Bezirksobfrau des Wirtschaftsbundes im Bezirk Mattersburg, vertritt die ÖVP im Mattersburger Gemeinderat und im Burgenländischen Landtag und ist Regionalstellenobfrau der Wirtschaftskammer.

