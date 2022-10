Österreichs erster schwarzer Capoeira-Gürtel geht nach Wiesen

Werbung

„Wenn wir Brasilien hören, denken wir sofort an Fußball, Samba und Carneval, aber das ist noch lange nicht alles, was die brasilianische Kultur zu bieten hat!“ Mit diesem Spruch macht der Verein Capoeira BP Wiesen auf sich aufmerksam. Capoeira ist ein brasilianischer Kampfsport, welcher auch viele tänzerische Elemente beinhaltet, zudem auch der einzige, bei dem Live-Musik gespielt wird. Auch gibt es einen Grundschritt, wie bei einem Tanz, man befindet sich also immer in Bewegung und steht so gut wie nie still.

Doch das ist noch längst nicht alles: Akrobatische Elemente sind ebenfalls zu finden, weit fortgeschrittene Schüler machen Überschläge und Salti. Kopfstände, Räder und Handstände gehören zum Alltagsprogramm.

Obmann des Vereines ist Samuel Vieira. Er wuchs in einem brasilianischen Dorf namens Vila Valerio auf und macht seit seiner Kindheit Capoeira. Bereits in Brasilien begann er zu unterrichten und nahm an Meisterschaften teil. 2003 zog er nach Budapest, um dort eine Capoeira-Gruppe zu bilden und der Capoeira Association zu helfen. Danach zog er nach Podersdorf und gab in Mattersburg, Sopron und Breitenbrunn Unterricht.

Samuel Vieira hat schon in ganz Europa Workshops abgehalten und nutzt jede Gelegenheit, um seine Leidenschaft zu teilen. Bei der Suche nach einer Turnhalle für seine Kurse lernte er Juliane Bogner kennen, welche sofort von der Sportart begeistert war. Gemeinsam mit Wiesen-Festivals unterstützt sie den Capoeira-Lehrer und ist mit ihm im Vorstand des Vereines, welcher seinen Sitz in Wiesen hat. In der Erdbeergemeinde finden derzeit wegen Corona leider keine Kurse statt. „Wir möchten aber in Zukunft auch wieder Kurse in Wiesen anbieten“, meint Juliane Bogner.

Nach 28 Jahren Capoeira bekommt Samuel Vieira nun den schwarzen Gürtel verliehen und ist der erste Capoeira-Meister, der diesen in Österreich erhält. Um bei diesem speziellen Ereignis dabei zu sein, kommen 20 Capoeira Meister aus ganz Europa nach Wiesen und verbringen dort ein Wochenende voller Tanz und Spaß.

„Es ist eine sehr große Ehre für mich, dass ich den schwarzen Gürtel bekomme. Viele meiner Wegbegleiter, die seit Anfang an mit mir Capoeira gemacht haben, werden kommen, unter anderen auch mein eigener Capoeira-Meister, welcher momentan in Spanien lebt. Ich freue mich schon sehr darauf“, berichtet Samuel Vieira. Alle Menschen aus Brasilien, welche nicht dabei sein können, werden eine Videobotschaft schicken, beispielsweise seine Familie und Capoeira-Meister aus seiner Heimat. Nach der Verleihung wird im Jazz Pub ausgiebig gefeiert mit einer bunten Nacht voller brasilianischer Musik. Derico Alves spielt mit seiner Band und sorgt gemeinsam mit dem Brasilianer DJ Regis für musikalische Gustostücke.

