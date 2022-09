Katholische Kirche Wiesen: Neuer Pfarrer wurde eingeführt

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mattersburg

Vizebürgermeister Josef Habeler, Dechant Harald Schremser, Bürgermeister Matthias Weghofer, Pfarrer Pater Jomon Joseph, Pater Kuruvila, die Gemeindevorstände Christoph Ramhofer und Wolfgang Sieger. Foto: Gemeinde Wiesen

S eit 1. September hat die Gemeinde Wiesen einen neuen Pfarrer, In einer feierlichen Festmesse am 17. September 2022 wurde der neue Pfarrer von Dechant GR Harald Schremser in der Pfarrgemeinde Wiesen eingeführt.