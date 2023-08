Sigleß: Verkehrszeichen und Papierkörbe mutwillig beschädigt

Die ersten Sachbeschädigungen in der Gemeinde Sigleß haben Anfang August stattgefunden. Dabei wurde von einem oder mehreren bisher noch unbekannten Tätern vier Papierkörbe heruntergerissen und zwei Verkehrszeichen samt den Stangen aus dem Boden gerissen.

Eine Woche darauf wurden wieder Sachbeschädigungen an Einrichtungen der Gemeinde begangen. Vor dem Freibad in Sigleß wurde ein Verkehrszeichen abmontiert und dort in der Nähe in den Bach geworfen.

„Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hier um Sachbeschädigungen handelt, die auch bei der Polizei entsprechend angezeigt wurden“, so Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger zu den Vorfällen der vergangenen Wochen. „Es ist nicht nur mit einem Aufwand zur Wiederherstellung verbunden. Durch die Beschädigungen entsteht auch ein finanzieller Aufwand für die Gemeinde“, führt sie weiter aus.

Polizei führt verstärkt Kontrollfahrten durch

Die Sachbeschädigungen, die in der Gemeinde Sigleß stattgefunden haben, wurden zur Anzeige gebracht. Die Polizei wird daher auch die Kontrollfahrten in der Gemeinde verstärken. „Laut Dienstführung der zuständigen Polizeiinspektion Mattersburg wurde die Streifenpräsenz im Ortsgebiet von Sigleß erhöht, um die Täter von weiteren Sachbeschädigungen abzuhalten“, erzählt Polizei-Pressesprecher Raphael Kulman.

Die Polizei hat in jedem ihr bekannten Fall einer Sachbeschädigung die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei könnte auch ein Tatzusammenhang aufgrund der geografischen Nähe der Tatorte zueinander nicht ausgeschlossen werden. Den vorhandenen Hinweisen, wie etwa möglicher Beobachtungen von Zeugen, wird derzeit nachgegangen.

Die Polizeiinspektion Mattersburg ersucht die Bevölkerung verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Taten umgehend zu melden.