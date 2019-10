Für einen kleinen Paukenschlag sorgte die Ankündigung von Bürgermeisterin Ingrid Salamon, dass die Stadtgemeinde den Faschingsumzug im kommenden Februar nicht veranstalten werde. Die Gründe? Zu wenig Interesse der Teilnehmer am Umzug – immer weniger Vereine machen mit und es gbit auch kaum Wirtschaftstreibende mehr. Der Umzug ist nun vorerst einmal auf Eis gelegt.

Mattersburg Faschingsumzug wird abgesagt

Die Mattersburger ÖVP mit den Stadträten Andreas Feiler und Melanie Eckhardt reagierten in einer Presseaussendung. Geht es nach den beiden, so ist „diese Vorgehensweise für uns völlig unverständlich, hat doch der Faschingsumzug in Mattersburg einen sehr hohen Stellenwert und erfreut sich großer Beliebtheit bei der Bevölkerung“, heißt es in der Aussendung.

„Die Schuld bei Anderen zu suchen, ist für uns die falsche Herangehensweise. Das Gespräch zu suchen und alle Beteiligten einzubinden wäre wünschenswert gewesen.“ Dies will die Ortschefin so nicht hinnehmen. „Klar ist, dass der Faschingsumzug einen hohen Stellenwert bei uns besitzt, dies steht außer Zweifel. In Wahrheit hat es in den vergangenen Jahren jedoch immer weniger Wägen gegeben“, so Salamon, um weiter auszuführen: „Die Forderung, das Gespräch zu suchen, haben wir bereits sehr lange und viele Male versucht. Es hat stets eine Einladung für die Wirtschaftstreibende und die Vereine für eine Besprechung gegeben. Die letzten paar Jahre sind wir zu dritt gewesen.“ Laut Salamon gab es oft folgende Argumente, nicht am Umzug teilzunehmen: Es sei schwierig einen Wagen zu stellen, da man sich Urlaub nehmen müsste und die Frage der Haftung bei den Wägen hat auch einige abgehalten.

„Wir setzen den Umzug nun einmal ein Jahr aus. Es ist jeder herzlichst eingeladen, sich mitneuen Ideen einzubringen – auch die ÖVP.“ Salamon möchte sich auch bei „jenen Vereinen und Organisationen, die mitgemacht haben, sowie bei unseren Kindergärten und Schulen, die auch stets dabei waren, bedanken.“