Neudörfler Sonnwendfeier verschoben

Der Termin für die Sonnwendfeier 2023 steht schon seit Dezember vorigen Jahres fest, berichtet ÖVP-Ortsparteivorsitzender Dominik Strümpf, der für die Organisation des Brauchtums in Neudörfl verantwortlich ist. Ende des Jahres treffen sich nämlich alle Vertreter der Vereine und Parteien im Ort zu einer Sitzung, bei der die Tage für die jeweiligen Feste und Feiern koordiniert und fixiert werden. Dominik Strümpf tat das, wie sonst immer üblich, auch für die Sonnwendfeier und wählte dieses Mal – etwas notgedrungen – schon den 10. Juni aus. „Die Sommersonnwende ist am 21. Juni. Traditionell ist es so, dass am Samstag davor oder am Samstag danach die Sonnwendfeier stattfindet. Der 24., also der Samstag danach, ist aber für das Pfarrfest reserviert, da Don Bosco am letzten Samstag im Juni seinen Tag hat. Und am 17., also dem Samstag davor, hat der Sportverein seine Feier zum 100-jährigen Jubiläum.“ Dominik Strümpf habe zwar in der Sitzung seine Meinung positioniert, dass der Sportverein ja nicht punktgenau am 17. ein Jahrhundert alt wird und er dementsprechend sein dreitägiges Fest auch an einem anderen Wochenende austragen könnte. „Ich habe aber zugleich gesagt, dass ich prinzipiell auch nichts gegen den 10. Juni einzuwenden habe.“

ÖVP-Gemeindevorstand Dominik Strümpf, der für die Organisation der Sonnwendfeier verantwortlich ist, musste für diese kurzfristig einen neuen Termin finden. Foto: Gemeinde

Damals kannte der Parteivorsitzende aber offenbar noch nicht das Wortungetüm „Burgenländische Verbrennungsverbots-Ausnahme-Verordnung“ und was sich inhaltlich dahinter verbirgt. In dieser BVAV wird nämlich das „Verbot des Verbrennens biogener Materialien nach dem Bundesluftreinhaltegesetz“ geregelt. Dieses Verbot besteht, soweit aus der Verordnung ersichtlich ist, ganzjährig. Allerdings werden Ausnahmen definiert, so etwa, wenn es für die „wirksame Bekämpfung von Schädlingen“ unbedingt erforderlich ist oder wenn es zum „Räuchern im Obst- und Weingartenbereich als Maßnahme des Frostschutzes“ dient. Eine zusätzliche Ausnahme betrifft aber auch „das Entfachen von Feuer im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen“, zu denen das Osterfeuer oder das Feuer zur Sommersonnwende zählt.

Ich habe mir überlegt, dass ich einen Beamer hinstelle und ein Feuer auf eine Leinwand projiziere. Dann hätten wir das Datum beibehalten können. Aber das wäre auch Blödsinn Dominik Strümpf, ÖVP-Ortsparteivorsitzender

Wenn diese Ausnahmeregelung also offenkundig besteht, bleibt die Frage unbeantwortet, warum dann trotzdem kein Feuer bei der geplanten Sonnwendfeier am 10. Juni entzündet werden darf? Das, erklärt Dominik Strümpf und ist auch in der Verordnung nachzulesen, „liegt daran, dass diese Ausnahme leider sehr speziell geschrieben ist. Die Ausnahme gilt nämlich nur für die Nacht der Sommersonnwende selbst sowie für das Wochenende davor und das Wochenende danach.“ Heißt also: Kein Sonnwendfeuer am 10. Juni, weil es außerhalb der Ausnahmefristen lodern würde.

Dominik Strümpf nimmt das Ganze aber auch mit Humor: „Ich habe mir überlegt, dass ich einen Beamer hinstelle und ein Feuer auf eine Leinwand projiziere. Dann hätten wir das Datum beibehalten können. Aber das wäre auch Blödsinn, weil die Leute kommen ja wegen einem echten Feuer.“ Leider hat er selbst erst zu Beginn der letzten Woche von dieser Regelung erfahren, weshalb jetzt sehr kurzfristig die Terminverschiebung stattfinden musste – das sei natürlich schon ärgerlich. „Wir haben den ursprünglichen Termin schon in den letzten beiden Gemeindezeitungen angekündigt. Jetzt mussten wir schnell die Plakate umändern und auch sonst überall den neuen Termin bekannt machen, damit die Leute es auch mitbekommen.“

„Ein bisschen mehr Flexibiltät wäre wünschenswert“

Dominik Strümpf habe sich zwar noch darum bemüht, über das Land Burgenland eine Ausnahme von der Ausnahmereglung zu bekommen. Das war allerdings nicht möglich. „Ich finde das Luftreinhaltegesetz zwar grundsätzlich sinnvoll und bin auch dafür, dass die Luft nicht unnötig verschmutzt wird. Ganz schlüssig ist mir aber in der Verordnung nicht, warum die Luft am 23. Juni zum Beispiel weniger verschmutzt wird als am 10.“ Er wäre dafür, dass diese Ausnahmeverordnung abgeändert wird. „Ich kann mir vorstellen, dass es auch in anderen Gemeinden durchaus einmal eine solche Terminkollision geben könnte wie jetzt bei uns. Ein bisschen mehr Flexibilität wäre deshalb wünschenswert, zumal es ja auch nicht darum geht, dass wir dann an drei Wochenenden hintereinander ein Feuer entfachen.“

Abgesehen davon wird die Sonnwendfeier 2023 mit viel Gewohntem aufwarten: Warme und kalte Speisen, erfrischende Getränke, nach langem wieder ein Zelt, falls es leicht regnet, und letztendlich doch ein Feuer, das nicht vom Beamer kommen muss. Beginn ist um 19:30, Sonnwendfeuer ab ca. 20:30.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.