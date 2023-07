Kein Ticket Schlägerei im Zug von Mattersburg nach Wiener Neustadt

Der Fahrgast (links) und der Schaffner (rechts, auf der Anklagebank) mussten sich wegen des Vorfalls im Zug vor Gericht verantworten. Foto: Foto: BVZKirchmeir

Werbung

E in 23-jähriger Fahrgast hatte am 14. September 2022 in einem Zug nach Wiener Neustadt einem Schaffner einen Kopfstoß und Faustschläge versetzt. Der Schaffner wehrte sich und schlug ebenfalls zu. Jetzt standen beide vor Gericht.

Ohne Fahrschein stieg ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg, nach eigenen Angaben Fußballspieler ohne Vertrag, am 14. September 2022 in einen Zug von Mattersburg nach Wiener Neustadt ein. Eine ÖBB-Mitarbeiterin wollte sein Ticket sehen. „Ich sagte, ob ich das jetzt kaufen kann“, berichtete der 23-jährige Fahrgast am 5. Juli vor Gericht. „Ich fragte ihn nach dem Ausweis, aber er hatte keinen dabei“, berichtete die Schaffnerin über den weiteren Verlauf. Schaffnerin: „Er meinte, er steigt nicht aus“ Daraufhin habe sie den Fahrgast aufgefordert, bei der nächsten Station den Zug zu verlassen. So seien die Vorschriften. „Er meinte, er steigt nicht aus, weil er nach Wiener Neustadt müsse“, erzählte die Schaffnerin weiter. Der 23-Jährige habe laut und „extrem unfreundlich“ geredet, weshalb ihr Kollege auf das Gespräch aufmerksam wurde. „Der Herr war frech“, hatte der ebenfalls 23-jährige ÖBB-Mitarbeiter beobachtet. Er habe den Fahrgast aufgefordert, den Zug zu verlassen. Daraufhin sei der Fußballer aufgestanden und habe ihm einen Kopfstoß verpasst. Fahrgast: „Ich fühlte mich schlecht, weil er mich anschrie“ Der Fahrgast wiederum beschwerte sich vor Gericht darüber, dass der Schaffner „respektlos“ mit ihm gesprochen habe. „Das mag ich nicht“, sagte der 23-Jährige. „Der Zug war voll, alle schauten her, ich fühlte mich schlecht, weil er mich anschrie.“ Er gab schließlich zu, dem Schaffner einen leichten Kopfstoß verpasst zu haben. Der Schaffner wiederum soll versucht haben, den Fahrgast mit dem Arm auf Abstand zu halten. Der Fahrgast soll ihm daraufhin die Hand zerkratzt und den Arm verdreht haben. „Das war das Ausschlaggebende“, berichtete der ebenfalls angeklagte Schaffner vor Gericht. „Ich musste aus Notwehr handeln.“ Er habe dem Fahrgast zwei oder drei Faustschläge ins Gesicht versetzt. Gegenseitig wurden Faustschläge verpasst „Ich war nah mit ihm, Kopf an Kopf“, schilderte der Fahrgast die Situation. Das sei aber kein Grund gewesen, „dass ich drei Fäuste bekomme“, meinte er. Gekratzt habe er den anderen nicht. „Das ist unmöglich, ich habe keine Frauenfingernägel!“, argumentierte der 23-Jährige. „Haben Sie hingeschlagen?“, wollte Richterin Doris Halper-Praunias wissen. „Nachdem er mir eine Faust gegeben hatte, habe ich hingeschlagen. Das war zur Selbstverteidigung. Danach gab ich ihm noch zwei oder drei Fäuste“, berichtete der Fußballer. Etwas später erwähnte er, dass er nach dem zweiten Schlag des Schaffners „schon fast bewusstlos“ gewesen sei. Der Schaffner habe „überreagiert“. Beide Männer erlitten blaue Flecken. Bei der nächsten Station stiegen die Beteiligten aus Als der Zug in der nächsten Station hielt, verließ der Fußballer den Waggon. Ihr Kollege habe den renitenten Fahrgast hinausbegleitet, berichtete die Schaffnerin. Er sei geflüchtet, widersprach der Fahrgast. Er habe dem Fahrgast sein Trinkwasser angeboten, berichtete der Schaffner. Unangenehm sei ihm in Erinnerung, dass sich der Fahrgast in unfreundlichem Ton erkundigte, wo er wohne. Polizei und Rettung wurden gerufen, der Fahrgast ließ sich vor Ort verarzten, suchte aber nicht das Spital auf, während sich der Schaffner im Krankenhaus untersuchen ließ. „Mein Kollege ist immer extrem anständig beim Reden“, sagte die Schaffnerin. „Wir sind geschult in der Deeskalation und wissen, wie man mit den Fahrgästen reden soll.“ Entschuldigungen und Shakehands Der Prozess endete friedlich und mit gegenseitigen Entschuldigungen. Auf der Anklagebank sitzend, reichten sich beide Männer die Hände. Die Richterin verurteilte den Fahrgast zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und sprach den Schaffner vom Vorwurf der Körperverletzung frei. Schaffner wurde freigesprochen „Es ist offensichtlich so gewesen, dass der Schaffner den Angriff des Fahrgastes abwehrte“, sagte die Richterin. Der Schaffner habe angemessen reagiert, es habe keine Notwehrüberschreitung stattgefunden. „Das soll eine Mahnung sein“, wandte sie sich an den Fahrgast. „So etwas soll nicht mehr passieren.“ Auf die Einhebung von Pauschalkosten verzichtete die Richterin, informierte den 23-Jährigen aber, dass das Gericht diesbezüglich in einigen Jahren nachfragen könne: „Wenn Sie mal ein berühmter Fußballer sind, wird überprüft, ob Gerichtskosten eingefordert werden können.“