So waren neben dem Kinderdorf Pöttsching auch die Wohngemeinschaft „Fühl dich Wohl“ aus Marz, das SOS Kinderdorf Pinkafeld, die WG Pronegg und die WG Projekt Kinderhaus aus Großwarasdorf anwesend. Aus den Spieler*innen wurden wohngemeinschaftsübergreifend Teams gebildet. Bei idealem Fußballwetter traten die Teams in unterschiedlichen Altersklassen gegeneinander an und spielten sich die Plätze aus . Für Verpflegung war bestens gesorgt.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.