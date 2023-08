Kiga Rohrbach: Zwei neue Krippenräume nehmen im Herbst Betrieb auf

In Rohrbach wird derzeit mit Hochdruck an der Fertigstellung des Kindergartenzubaues gearbeitet, denn bis zum Herbst soll dieser fertig und benützbar sein. Dieser war schon dringend notwendig geworden, denn aus Platzmangel musste eine der vier bestehenden Kindergartengruppen in der Volksschule untergebracht werden, da die Krippenkinder einen Raum im Kindergarten belegten.

Errichtet wurden daher zwei neue Gruppenräume für die Kinderkrippe mit WC-Anlagen samt Nebenräume. Eine etwa 80 Quadratmeter große Begegnungszone, die auch multifunktional genützt werden kann wie etwa für die Einnahme des Essens, als Theater- und Veranstaltungssaal oder als Raum zum Spielen wird dann genauso zur Verfügung stehen wie ein etwa 100 Quadratmeter großer Bewegungsraum, eine neue Küche, in der vor Ort gekocht wird, ein Lebensmittellager sowie ein Kühlbereich. Durch einen Personenlift wird das zweigeschossige Gebäude für Menschen mit besonderen Bedürfnissen barrierefrei gemacht. Das neue Gebäude wird außerdem mit Klimaanlage, Wärmepumpe und einer großen Fotovoltaikanlage versehen. Die Kosten für dieses Projekt betragen rund 1,8 Millionen Euro, es wurde bereits im Hinblick zukünftiger Entwicklungen geplant und errichtet.

Nach Abschluss der Arbeiten für den Zubau wird mit der technischen Sanierung des Kindergarten-Altbestandes gestartet. Diese Arbeiten müssen jedoch erst ausgeschrieben werden.