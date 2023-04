Stoffflohmarkt in Bad Sauerbrunn

Werbung

Veranstaltet wurde der Stoffflohmarkt für den guten Zweck am Samstag von Doris Treitler in der Genussquelle Bad Sauerbrunn. Es gab eine vielfältige Auswahl an Stoffen, die von 9 bis 13 Uhr gegen eine freie Spende erstanden werden konnten. Die gesamten Spendeneinnahmen aus dem Stoffverkauf gingen an die Elterninitiative der Kinderkrebshilfe. Alle nicht verkauften Stoffe wurden von Doris Treitler an die Pannonische Tafel gespendet.

