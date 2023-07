Burg Forchtenstein: Forfel startet am kommenden Wochenende

Da spaziert Stelzengeher Friedrich in luftiger Höhe von mehreren Metern durch das Burggelände, da gehen die Mutigen in den Kellerräumen auf einen fantastischen Traumfug, da verzaubert Magier Merlix, Gruselhexe Griselda fasziniert mit ihren schaurig-schönen Geschichten und Kasperl macht sich auf die Suche nach den richtigen Buchstaben. Hinzu kommen viele Mitmachstationen wie das Bogenschießen, die Zunftstraße, Töpferei und Schreibwerkstatt oder Forfels BIO Backstube in Zusammenarbeit mit Bio Austria Burgenland.

„Wir freuen uns, dass es uns auch heuer wieder gelungen ist, einen fantastischen Programm-Mix zu gestalten!“ Sagt Forfel-Präsidentin Christa Prets, die das Festival vor 27 Jahren ins Leben gerufen hat. Zahlreiche Vereine aus Forchtenstein und der Region arbeiten an der Umsetzung des Festivals mit. „Für die Gemeinde Forchtenstein ist es ein wichtige Angebot für unsere Jugendlichen, die hier in den Sommerferien Jobs zur Mitarbeit bekommen und so erste Berufserfahrungen sammeln können!“ ergänzt Bürgermeister Rüdiger Knaak.

Dank der Unterstützung der Kulturabteilung der Burgenländischen Landesregierung, der Gemeinde und anderer Förderer sind die Eintrittspreise heuer so wie vor 7 Jahren geblieben.

Die Eröffnung für „Burg Forchtenstein Fantastisch“ geht heuer am 8. Juli, ab 10 Uhr über die Bühne. Das Programm läuft immer an den Wochenenden Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr bis zum 30. Juli.

Am 15. Juli von 11 bis 12 Uhr gibt es ein besonderes Highlight: Fotostunde mit der Forfelmaus bei der BVZ−Fotobox. Infos auch auf Instagram und Facebook und unter www.forchtenstein-fantastisch.at“