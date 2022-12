Adventfeier der Volksschule Neudörfl

Werbung

Es gab (Kinder)-Punsch und Glühwein sowie Kleinigkeiten zu essen. Eröffnet wurde vom Schulchor, danach folgten tolle Darbietungen in Form von weihnachtlichen Gedichten und Liedern der verschiedenen Klassen und eine Tanzaufführung. In der Bastelecke konnten die Kinder Christbaumanhänger und andere kleine Kunstwerke gestalten. Als besonderes Zuckerl gab es eine Verlosung mit einem Christbaum der Familie Trippold als Haupttreffer.

Der Elternverein freute sich über die große Anzahl an BesucherInnen und bedankt sich bei allen HelferInnen und UnterstützerInnen, insbesondere beim Heurigen Piribauer und Nicole Philipp-Butt, Inhaberin der Boutique "Zuhause". Die Einnahmen der Veranstaltung kommen den Kindern der VS Neudörfl zu Gute.

