Grillfest der Naturfreunde Sigleß-Krensdorf

Kürzlich fand in Sigleß am Kinderspielplatz ein Grillfest statt. Die Naturfreunde Sigleß-Krensdorf organisierten das Fest. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und verbrachten einen angenehmen Abend in Sigleß. Für das leibliche Wohl wurde reichlich gesorgt und das gute Wetter lud zum längeren Verbleib ein.