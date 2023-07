Örtliche Initiative Kinoabend in Loipersbach: „Birnenkuchen mit Lavendel“

Anna und Martina Reidl, Thomas Hasler und Pfarrer Jakob Kruse genossen den Kinoabend in der evangelischen Kirche. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

D ie Initiative „Verbundenheit leben“, die verschiedene Projekte in der Gemeinde erarbeitet und initiiert, lud am Samstag Abend zur Kinovorführung der französischen Komödie „Birnenkuchen mit Lavendel“ in die evangelische Kirche. Bei freier Spende konnten sich die BesucherInnen ganz traditionell wie es bei Kinobesuchen üblich ist mit Popcorn und Getränken laben.