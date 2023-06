Kirtag in Marz Robischburschen stellten den Kirtagsbaum auf

Lesezeit: 2 Min Helga Ostermayer

Die Robischburschen und -mädchen stellten sich nach dem erfolgreichen Aufstellen des Kirtagsbaumes für ein Gruppenfoto zusammen. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

