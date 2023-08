Schattendorfer Bademeisterin: „Das Wasser ist mein Element“

Seit 13 Jahren bereits hören alle Badegäste in der Sommersaison auf das Pfeiffen und die Anweisungen von Bademeisterin Kissnè Balogh Edina. Die gebürtige Sopronerin, die seit langer Zeit mit ihrer Familie in Schattendorf lebt, hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt, denn sie kann das Zertifikat einer europagültigen Bademeisterausbildung vorweisen. Hier wurde ihr alles beigebracht, was eine Bademeisterin wissen und können muss. „Ich achte stets bereits präventiv darauf, was unsere Badegäste machen. Bei Kindern liegt die Verantwortung bei den erwachsenen Begleitpersonen, ohne die sie nicht ins Schwimmbad dürfen. Kleine Verletzungen, wie Abschürfungen oder Insektenstiche, behandle ich selbst“, plaudert sie über ihren Arbeitsalltag. Die Bademeisterin prüft neben ihrer Tätigkeit als Aufsichtsorgan auch täglich das Badewasser damit Chlor- und ph-Werte stimmen und sorgt für Ordnung im Areal des Schwimmbades.

In den vielen Jahren, die Kissnè Balogh Edina im Schattendorfer Bad die Aufsicht über hat, passierte nur einmal ein schwerer Unfall, der aber zum Glück und durch das rasche Eingreifen der Bademeisterin und der Badegäste, die mithalfen, gut ausging: „Ein 14-jähriger Bub aus Sopron trieb reglos am Grund des Beckens. Ich bin sofort hineingesprungen und habe ihn mit Hilfe anderer Badegäste aus dem Wasser geholt. Es hat eine Weile gedauert, bis es uns gelang den Verunglückten wieder zum Atmen zu bringen und ins Leben zurückzuholen. Das waren bange Minuten für uns alle und natürlich ganz besonders für die anwesenden Eltern. Er wurde dann vom sofort alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wien gebracht. Im darauffolgenden Jahr war er erfreulicherweise der erste Badegast zu Saisonbeginn“, schildert Kissnè Balogh, die sich in ihrer Arbeit mit den Bauhofbediensteten der Gemeinde abwechselt. „Wir haben hier ein wirklich gutes und respektvolles Arbeitsklima“, betont sie ausdrücklich.

„Das Bad ist die Perle von Schattendorf“, ist die engagierte Bademeisterin überzeugt. „Unser Schwimmbad ist ein richtiges Relaxing-Bad. Hier können sich die Besucher für den Einsatz von fünf Euro bequeme Liegen ausborgen und bekommen ihr Geld bei der Rückgabe wieder retour. Der Besuch des Schwimmbades hat eine wichtige soziale Funktion. Hier kann man sich nicht nur erfrischen und sportlich betätigen, die Gäste können hier ganz entspannt Kontakte pflegen und sich austauschen. Das Wasser, die Sonne und das Schwimmen tun der Seele gut“, ist Kissnè Balogh Edina überzeugt. Sie war auch federführen bei der Organisation und Ausführung des vor Kurzem im Bad abgehaltenen Kinder-Sommerfestes, auf dessen Logo zu lesen war „Die Kinder sind unsere Zukunft“.

„Mir macht meine Arbeit großen Spaß, denn mein Lieblingselement ist das Wasser", gesteht Kissnè Balogh Edina, die in ihrer freien Zeit im Kirchenchor singt, Sprachen lernt, sich mit Heilkräuter beschäftig, gerne in der Natur wandert und mit dem Fahrrad fährt. Ein Zitat von Konfuzius ist ihr sehr wichtig: „Lebe in der Gegenwart, damit du in der Zukunft ohne Reue über die Vergangenheit nachdenken kannst.“