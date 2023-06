Feuerwehr zu Besuch im Kindergarten

Auf diesen Tag hatten sich die Kids schon gefreut: Am Montag, 5. Juni, kam die Feuerwehr Pöttsching zu Besuch.

„Gemeinsam haben wir viel Aufregendes erlebt!“, berichtet Jenny Pauer, Mediensprecherin der Feuerwehr Pöttsching.

Die Feuerwehrleute erklärte den kleinen Heldinnen und Helden von morgen, wie sie sich bei einem Ernstfall richtig verhalten können. „Wir zeigten ihnen, dass es wichtig ist, in Notsituationen ruhig zu bleiben und auf sich aufmerksam zu machen“, erzählt Jenny Pauer.

Da manche Kinder Scheu vor Feuerwehrleuten in Einsatzuniform haben, zeigten die Feuerwehrleute vom Stiefel bis zum Helm alle Kleidungsstücke her und legten diese Stück für Stück vor den Augen der Kinder an.

Feuerwehrauto besichtigt

Ein Highlight war das Betreten der Feuerwehrautos. „Die Kinder waren voller Neugier und sehr beeindruckt, was alles in so ein Auto hineinpasst“, freut sich Jenny Pauer.

Mit großem Interesse ließen sich die Kindergartenkinder die technischen Geräte und Ausrüstungsgegenstände erklären.

Sie durften auch im Feuerwehrauto Platz nehmen und ausprobieren, wie es ist, wenn man zu einem Einsatz fährt.

Viel Spaß bei den Spritzübungen

Höhepunkt des Besuchs waren die Spritzübungen! Die Feuerwehr hatte eine kleine Wasserspritzanlage mitgebracht und die Mädchen und Buben durften nach Lust und Laune mit den Feuerwehrschläuchen spritzen.

„Es war uns eine Ehre, den Kindern wichtige Lektionen über Sicherheit beizubringen und ihnen einen Einblick in die spannende Welt der Feuerwehr zu geben“, bedankt sich Jenny Pauer für die Einladung in den Kindergarten. „Ihr seid großartige Gastgeber“, lobte sie das Team der Pädagoginnen.

