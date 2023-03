Schattendorfer Flurreinigungsaktion mit Vereinen und Organisationen

Werbung

Die Marktgemeinde lädt am Samstag, 18. März - Start ist um 9 Uhr beim Gemeindeamt - gemeinsam mit den lokalen Vereinen und Organisationen eine der größten Flurreinigungsaktionen in Schattendorf ab. Es ist nicht notwendig sich dafür anzumelden. Im Anschluß, so gegen 11.30 Uhr, ist für alle fleißigen Müllsammler eine kleine Stärkung im Gemeindeamt vorbereitet. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt.

Bürgermeister Thomas Hoffmann schildert: „In unserer Gemeinde ist der Umweltschutzgedanke ein großes Thema, deshalb haben wir versucht, so viele Personen wie nur möglich bei dieser Aktion, die von Jagdleiter Dieter Dorfmeister organisiert wird, einzubinden. Die Veranstaltung soll ein richtiges Familienevent werden, bei der auch die Kinder dabeisein können. Müllsäcke werden vom Organisator verteilt und Fahrzeuge, die die vollen Säcke aufnehmen werden, begleiten uns. Zum Schluss laden wir zu einem kleinen Imbiss ein.

