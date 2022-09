Container ohne Baustelle

Groß gefeiert wurde der Umbau des Mattersburger Gymnasiums, und das zu recht: Mit Investitionen von 18 Millionen Euro sind nun tolle Voraussetzungen für eine noch modernere Bildungseinrichtung geschaffen worden.

Gymnasium Mattersburg Wann kommen die Container weg?

Ein etwas schaler Beigeschmack tauchte jedoch am Rande der offiziellen Feierlichkeiten wieder auf: Die Container, in denen beim Umbau einige Klassen untergebracht waren, sind nach zwei Jahren noch immer nicht abtransportiert – und sie stehen nach wie vor am Volleyballplatz des Gymnasiums.

Das sorgt nicht nur für Schmunzeln, sondern auch für Unverständnis. Selbst wenn es sicherlich einiges an Geld kosten wird, die Container abzubauen oder für eine weitere Verwendung zwischenzulagern: In Zeiten, in denen Bewegung und Sport bei Kindern nicht selbstverständlich sind, ist eine Einschränkung der Infrastruktur unnötig. Auch hier sollte Bewegung reinkommen …