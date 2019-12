Lange wurde darüber disktutiert, was mit dem Pöttschinger Meierhof geschehen soll, ehe im Jänner der Prozess zur Neuerung in Gang gesetzt wurde. Die Bevölkerung wurde miteingebunden, konnte ihre Wünsche äußern und im September wurden die Pläne präsentiert.

Die bereits veraltetete Infrastruktur wird erneuert werden – die Zufahrt und der Zugang zum Meierhof von der Seestraße wie auch der Innenhof mit neuen Leitungen und neuer Elektrik wird generalsaniert und auch beim Veranstaltungssaal werden Reparaturarbeiten durchgeführt.

Weiters soll das Pöttschinger Veranstaltungszentrum einen „neuen Look“ bekommen: Neue Pflasterungen werden angebracht, eine neue Beleuchtung und Sitzgelegenheiten wird es ebenso geben. Die genauen Kosten stehen noch nicht fest, die Gemeinde wird jedoch auf jeden Fall eine Menge Geld in die Hand nehmen. Und dieses ist gut investiert, denn in Zeiten des Wirtshaussterbens kommen die Leut‘ immer weniger zusammen. Und was der Bevölkerung wichtig war, dem wird auch Rechnung getragen: Den alten, liebenswerten Charme des Meierhofs wird es auch nach Abschluss der Arbeiten auch weiterhin geben.